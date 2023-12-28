"Эмиссару" Макрона грозит тюрьма

Французский госсекретарь по вопросам градоустройства Сабрина Агрести-Рубаш попалась на экономических преступлениях, вследствии чего у нее возникли серьезные проблемы с законом.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, приближенная к президенту Макрона и именуемая его "эмиссаром в Марселе" политик занизила свой доход за 2022 год на 91 тысяч евро.

Местные СМИ пишут, что если госминистр не сможет объяснить причину по которой она занизила доход, то она может столкнуться с тюремным заключением.

Но французские издания также нашли еще один момент в биографии политика. Как оказалось, она связана с отбывающим наказание бывшим мером коммуны Жаном Каста, который был связующим звеном между парижской ночной жизнью и корсиканской мафиозной организацией. Жан Каста обвиняется в перевозке средств в размере от 5 до 10 миллионов евро в интересах мафиозных структур.

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