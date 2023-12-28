В Турции заявили об оснащении боевиков РПК оружием США

Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), ликвидированные в ходе операций турецких Вооруженных сил на севере Ирака, имели при себе камуфлированные автоматы M4 производства США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По данным издания, боевики, напавшие 1 октября на министерство внутренних дел в Анкаре, имели при себе оружие той же модели.

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