В США сообщили о возможной победе ХАМАС

Желание США избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне атак хуситов на торговые суда в Красном море и призывы Вашингтона Израилю "перейти к следующему этапу операции" в секторе Газа из-за жертв среди гражданских в Газе являются факторами, благодаря которым палестинское движение ХАМАС может победить в палестино-израильском конфликте. Как передает Day.Az, об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

"Поведение США свидетельствует о преобладающем желании деэскалации более масштабной борьбы с доверенными лицами Ирана. Атаки йеменских хуситов остаются без ответа <...> Белый дом поддерживает израильское контрнаступление в секторе Газа, сейчас его внимание сосредоточено на его сдерживании. Почти ежедневно появляются сообщения о том, что высокопоставленные американские чиновники призывают Израиль "перейти к следующему этапу операций" - вялотекущим боевым действиям с рейдами с границы", - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что упомянутые выше факторы - это "путь Хамаса к выживанию и победе".

Кроме того, издание, ссылаясь на экс-советника Израиля по нацбезопасности Меира Бен-Шаббата, пишет, что ХАМАС теперь "чувствует себя достаточно уверенно", чтобы отвергнуть любую сделку, которая не принесет движению полной победы. Отмечается, что эта уверенность "не беспочвенна".

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