Власти США и Мексики провели переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Мехико с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Как передает Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Отмечается, что во встрече принимали участие американские должностные лица и помощники президента Обрадора. Стороны обсудили ситуацию на американо-мексиканской границе и незаконную миграцию в США.

"Мы ясно дали понять ... , что привержены партнерству с Мексикой с целью реагирования на общие вызовы, включая меры в связи с беспрецедентной нелегальной миграцией в регионе, открытие ключевых пограничных переходов и борьбу с незаконным оборотом фентанила и других синтетических наркотиков", - отметил Блинкен.

Он добавил, что партнерство США и Мексики крайне важно и играет ключевую роль в процветании обеих стран.

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