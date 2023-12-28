Полиция Еревана задержала автомобиль Шахраманяна

Ереванские полицейские остановили автомобиль последнего "главы" карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, факт подтвердили в МВД Армении.

Сообщается, что причина задержания - езда в сопровождении кортежа и охраны.

Патрульные предупредили Шахраманяна, что по закону он не имеет права ездить в сопровождении кортежа.

В МВД Армении также сообщили, что автомобиль остановлен за нарушение правил дорожного движения, протокол не был составлен, сделано предупреждение.

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