https://news.day.az/world/1625762.html Полиция Еревана задержала автомобиль Шахраманяна
Полиция Еревана задержала автомобиль Шахраманяна
Ереванские полицейские остановили автомобиль последнего "главы" карабахских сепаратистов Самвела Шахраманяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, факт подтвердили в МВД Армении.
Сообщается, что причина задержания - езда в сопровождении кортежа и охраны.
Патрульные предупредили Шахраманяна, что по закону он не имеет права ездить в сопровождении кортежа.
В МВД Армении также сообщили, что автомобиль остановлен за нарушение правил дорожного движения, протокол не был составлен, сделано предупреждение.
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