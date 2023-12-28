https://news.day.az/world/1625803.html Задержаны армянские радикалы, устроившие столкновения в Иерусалиме - ВИДЕО
Задержаны армянские радикалы, устроившие столкновения в Иерусалиме - ВИДЕО
В Иерусалиме произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями, есть задержанные.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Jordannews".
Столкновение между армянскими радикалами и евреями произошло на территории под названием "Коровий сад".
Сообщается, что армяне оцепили эту территорию и не пускали туда евреев.
Израильская полиция задержала нескольких армян.
Сообщается, что есть пострадавшие.
Отметим, что подобные инциденты случались и раньше.
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