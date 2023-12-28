Задержаны армянские радикалы, устроившие столкновения в Иерусалиме

В Иерусалиме произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями, есть задержанные.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило агентство "Jordannews".

Столкновение между армянскими радикалами и евреями произошло на территории под названием "Коровий сад".

Сообщается, что армяне оцепили эту территорию и не пускали туда евреев.

Израильская полиция задержала нескольких армян.

Сообщается, что есть пострадавшие.

Отметим, что подобные инциденты случались и раньше.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!