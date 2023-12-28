https://news.day.az/world/1625824.html В США призвали «стереть с карты мира» Иран
В США призвали «стереть с карты мира» Иран
Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм считает, что хуситы финансируются Ираном, по исламской республике необходимо нанести удар и "стереть с карты мира".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сенатор заявил в эфире Fox News.
"Без Ирана не будет хуситов... Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я говорю уже шесть месяцев... нанесли удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения под открытым небом, у них есть штаб-квартира революционной гвардии, которую можно увидеть из космоса. Сотрите его с карты", - заявил Грэм.
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