В США призвали «стереть с карты мира» Иран

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм считает, что хуситы финансируются Ираном, по исламской республике необходимо нанести удар и "стереть с карты мира".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сенатор заявил в эфире Fox News.

"Без Ирана не будет хуситов... Хуситы полностью поддерживаются Ираном. Я говорю уже шесть месяцев... нанесли удар по Ирану. У них есть нефтяные месторождения под открытым небом, у них есть штаб-квартира революционной гвардии, которую можно увидеть из космоса. Сотрите его с карты", - заявил Грэм.

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