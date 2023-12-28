https://news.day.az/world/1625828.html В Турции перевернулся микроавтобус - много пострадавших
В Турции перевернулся микроавтобус - много пострадавших
В Турции произошла авария с участием микроавтобуса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Анадолу.
Инцидент произошел в районе Афьонкарахисар.
Водитель, потерявший управление над транспортом, врезался в перекрестный барьер, микроавтобус перевернулся.
В аварии пострадали 12 человек.
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