Успешно завершился первый полет турецкого БПЛА нового поколения ANKA III

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил успешный первый полет турецкого беспилотного летательного аппарата ANKA III. В своей публикации в социальной сети Х глава турецкого государства выразил надежду на значительный вклад ANKA III в оборону страны благодаря передовым технологиям, дизайну и характеристикам, передает Day.Az.

Как сообщили в турецкой компании TUSAŞ, ANKA III, первый турецкий вертикальный бесхвостый турбовентиляторный беспилотный летательный аппарат, разработанный с использованием отечественных комплектующих, успешно выполнил свой первый полет, который продолжался 1 час 10 минут. В ходе полета ANKA III достиг высоты 8 тысяч футов и развил скорость 150 узлов. Также отмечается, что взлет и посадка прошли успешно.

Новый беспилотный аппарат ANKA III, нового поколения, способен выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, атаки с воздуха по наземным целям и воздушным целям, нейтрализацию радаров и систем ПВО противника, защиту союзников в воздухе и на земле, электронную борьбу, сотрудничество с дружественными силами и ретрансляцию связи.

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