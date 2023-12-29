https://news.day.az/world/1625839.html Стамбул обновит жилищный фонд миллионом сейсмостойких домов
Стамбул обновит жилищный фонд миллионом сейсмостойких домов
В Стамбуле построят около одного миллиона сейсмостойких домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр окружающей среды, городского планирования и изменения климата Турции Мехмет Озхасеки.
По его словам, завершить их строительство планируется через несколько лет.
"Определены 12 районов Стамбула, где будут построены новые жилые дома", - сказал он.
Министр отметил, что из 7 миллионов 500 тысяч домов в Стамбуле около 1 миллиона 500 тысяч считаются небезопасными для проживания.
Было сказано, что 600 тысяч из них подлежат срочному демонтажу.
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