В ФРГ зарегистрировали рост антисемитских преступлений после нападения ХАМАС на Израиль

Федеральное ведомство по уголовным делам с начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке зафиксировало резкий рост числа антисемитских преступлений в ФРГ. По состоянию на 21 декабря было зарегистрировано более 1,1 тыс. преступлений, совершенных по политическим мотивам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Прежде всего, речь идет о порче имущества и разжигании ненависти. Это значительно больше, чем в каждом из первых трех кварталов этого года, по которым министерство внутренних дел Германии в последний раз публиковало точные данные в ноябре. В соответствии с этим, в первом квартале зарегистрировано 558 антисемитских преступлений, во втором квартале - 609, в третьем - 540. В эти цифры включены все преступления - на почве левого и правого экстремизма, а также правонарушения, относящиеся к категориям "религиозная идеология" и "иностранная идеология".

Однако более 1,1 тыс. преступлений, зарегистрированных с начала октября, относятся только к правонарушениям, связанным с эскалацией ближневосточного конфликта. Таким образом, общее число, вероятно, будет значительно больше. За весь прошлый год - по состоянию на ноябрь 2023 года - было зарегистрировано в общей сложности 2 874 антисемитских преступления, в том числе 88 актов насилия.

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