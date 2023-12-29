https://news.day.az/world/1625847.html В Турции более ста школьников госпитализированы с пищевым отравлением
В Турции более ста школьников госпитализированы с пищевым отравлением
Школьники в провинции Испарта в Турции получили пищевое отравление.
Как передает Day.Az, У студентов, проживающих в одном из общежитий района Ялвач, были выявлены признаки отравления после употребления в пищу фасоли и риса.
Сообщается, что 11 человек выписаны, остальные продолжают лечение и их состояние хорошее.
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