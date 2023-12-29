В Турции более ста школьников госпитализированы с пищевым отравлением

Школьники в провинции Испарта в Турции получили пищевое отравление.

Как передает Day.Az, У студентов, проживающих в одном из общежитий района Ялвач, были выявлены признаки отравления после употребления в пищу фасоли и риса.

Сообщается, что 11 человек выписаны, остальные продолжают лечение и их состояние хорошее.

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