Израиль ведет переговоры об освобождении заложников в Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече с родственниками похищенных боевиками радикальной группировки ХАМАС заявил о переговорах по освобождению заложников в Газе. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Jerusalim Post (JP).

По словам Нетаньяху, вопросу возвращения заложников способствуют Египет и Катар.

"Я не могу подробно рассказать о статусе [переговоров], мы работаем над тем, чтобы вернуть их всех домой. Это наша цель", - пояснил премьер.

До этого временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар заявил, что в Пакистане в знак солидарности с Палестиной запретили все празднования, связанные с Новым годом.

Нетаньяху также называл дерадикализацию палестинцев условием мира в Газе.

Другими условиями мира он назвал демилитаризацию сектора и уничтожение ХАМАС.

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