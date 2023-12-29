Казахстан исключает «Талибан» из списка запрещенных организаций
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил в интервью агентству Казинформ, что власти страны приняли решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных в республике организаций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Смадиярова, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации.
"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него движения "Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - сказал дипломат.
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