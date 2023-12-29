В США ожидают «суперстрашный» год для администрации Байдена

Бывший директор по связям с общественностью Белого дома Дженнифер Палмьери заявила, что 2024 год для администрации Байдена будет "суперстрашным". Как передает Day.Az, об этом пишет Fox News.

Свое заявление она связала с лидерством бывшего президента Дональда Трампа в некоторых штатах в преддверии всеобщих выборов.

"Послушайте, это очень страшно. Судьба страны висит на волоске, и есть опросы, которые показывают, что Трамп лидирует прямо сейчас", - сказала Палмьери.

Об ухудшении позиций президента Байдена также заявил член палаты представителей от демократической партии Дин Филлипс. Он отметил, что у действующего лидера США нет ни единого шанса выиграть у Трампа на следующих президентских выборах.

Издание Wall Street Journal писало, что администрация Байдена боится эскалации конфликта с Ираном в преддверии американских выборов 2024 года. В офисе президента опасаются, что расширение конфликта может стать непопулярным среди избирателей в США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!