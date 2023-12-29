Во Франции мужчину задержали за поджог 25 машин за ночь

Полицейские на западе Франции задержали мужчину, который в ночь на 27 декабря поджег 25 машин на улицах коммуны Туар на западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"У следователей быстро возникли подозрения относительно мужчины, которого видели ночью неподалеку от мест, [где происходили поджоги]", - приводит телеканал заявление прокурора Жюльена Ваттебледа. Мужчину задержали "менее чем через 24 часа" после происшествия.

Какие именно машины пострадали от огня, не уточняется. Сообщается лишь, что задержанному 18 лет, и 10 лет он может провести в тюрьме, если его вина будет доказана.

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