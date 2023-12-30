В ООН заявили, что миллионы жителей Афганистана страдают от голода
Миллионы жителей Афганистана страдают от голода, треть населения страны не имеет доступа к продовольствию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщается на сайте ООН.
Семьи не готовы к суровым зимним месяцам, когда вопрос голода стоит наиболее остро - особенно в горных районах, окруженных снегами и льдами, говорится в сообщении.
С января по ноябрь 2023 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН помогла 18,4 млн жителей Афганистана, распределив более 559 тыс. тонн продовольствия, отмечают в организации.
За последние полгода, по данным ООН, ВПП удалось оказать жизненно важную помощь почти 230 тыс. уязвимых афганцев благодаря гранту в размере $3,2 млн. Он был предоставлен гуманитарным целевым фондом для Афганистана, управляемым Исламским банком развития (ИБР).
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