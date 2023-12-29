КНДР может полноценно запустить ядерный реактор в Йонбёне

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что экспериментальный легководный ядерный реактор КНДР в Йонбёне может быть полноценно запущен летом 2024 года. В то же время он вряд ли будет использоваться для производства плутония для ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"На данный момент работает в тестовом режиме с целью улучшения оборудования. Ожидается, что штатная работа начнется к следующему лету", - сказал министр. Он пояснил, что южнокорейская сторона стала выявлять признаки спуска воды, использованной для охлаждения, из реактора летом 2023 года, а для начала полноценной эксплуатации потребуется примерно год.

При этом министр подчеркнул, что вряд ли КНДР воспользуется этим реактором для получения плутония, с целью производства ядерного оружия.

"До сих пор не было такой страны, которая создала ядерное оружие, получив плутоний с помощью легководных реакторов", - сказал Син Вон Сик. Он счел правдоподобными заявления Пхеньяна о том, что реактор будет использоваться для производства электричества для уезда Йонбён.

В то же время Син Вон Сик не исключил, что этот реактор может быть использован в военных целях. Он, по словам южнокорейского министра, может пригодиться при экспериментах по созданию ядерной силовой установки для атомных подводных лодок и при производстве трития, необходимого для создания водородной бомбы. Син Вон Сик также отметил, что он и его подчиненные проследят за ситуацией на тот случай, если КНДР смогла найти способ произвести оружейный плутоний с помощью легководного реактора.

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