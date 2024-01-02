Новые проблемы Европы, глобальная милитаризация и прочие тренды 2024 года

Автор: Эмин Севдималиев

Уходящий год стал очень интересным и весьма богатым на события в мире. Протесты, войны, экономические сложности и трансформации в национальной политике ряда стран стали ведущими трендами прошедших 12 месяцев. В целом, можно предположить, что эти тенденции продолжат влиять на мировую политику и в 2024 году. Однако, некоторые возможные события необходимо проанализировать более детально, так как они могут дать понимание того, какие очертания примет мир.

Данный анализ не является прогнозом в традиционном понимании. Скорее его необходимо рассматривать как анализ тендеций, которые могут преобладать в наступающем году.

Европа сворачивает "направо" - проблемы для ЕС?

Очень важным кажется вопрос изменения политики ЕС в целом, и важным для европейских стран, в частности. Уходящий год показал, что традиционно левые европейские страны начинают поворот в сторону правой политики. Яркий пример такого разворота - Нидерланды. Жители страны тюльпанов долгое время сопротивлялилсь правым политикам, но в конце 2023 года победу в парламентских выборах одержал правый политик Герт Вилдерс, известный своими анти-исламскими взглядами и нетерпимостью к мигрантам.

И это не первый случай. До него была Финляндия. А еще раньше Италия. Также правые настроения просматриваются в Бельгии и Германии. Это указывает на то, что в европейских странах возможен пересмотр взглядов на внутреннюю политику. И как мы знаем, внутренняя политика влияет на внешнюю политику, что уже создает проблемы для ЕС.

Крайне правые политики, такие как Вилдерс, являются евроскептиками и выступают против того, что ЕС, как они считают, диктует правила игры на национальном уровне. В ответ на это такие политики пытаются ограничить рычаги влияния ЕС различными методами, в том числе ограничение финансирования и создания политических барьеров.

В таком случае можно говорить о том, что ЕС может столкнуться в следующем году с серьезным вызовом. Бюрократическая, политическая и экономическая битва может привести к тому, что блок вынужден будет заниматься вопросами внутренней политики, что, теоретически, ослабит его внимание к вопросам внешней политики.

Социальные волнения в Европе и проблемы с безопасностью

Но это не все проблемы, с которыми может столкнуться старый континент. Внутриполитические трансформации в европейских странах могут привести к акциям протестов в этих странах. В основе этой вероятности лежит то, что политики правой волны будут вносить изменения в привычную жизнь граждан стран, где десятилетиями царил политический курс противоположного толка. Это и может стать одним из потенциальных триггеров протестов, в случае их возникновения. Одним из таких случаев может быть Франция, где не так давно был продвинут законодательный акт об ограничении иммиграции. Подъем национализма является одним из индикаторов, за которым надо следить, так как во Франции проживают представители большого количества стран и такие ограничения могут иметь последствия.

Говоря о Франции, подъеме национализма и потенциальных протестах, невозможно не задуматься о вопросе безопасности. Особенно это важно в контексте проведения Олимпиады в Париже. Интересным является то, что силы охраны правопорядка во Франции уже демонстрировали свою неспособность гарантировать безопасность болельщиков на спортивных мероприятиях международного масштаба (https://news.day.az/sport/1615399.html ). Также в течении уходящего года во Франции выделялилсь дополнительные ресурсы на предотвращение терактов (https://news.day.az/world/1606539.html ).

Это указывает на то, что, по крайней мере, во Франции существует определенный уровень обеспокоенности в связи с вопросами безопасности и охраной правопорядка. События 2023 года указывали на то, что в стране существует большое количество проблем, включая экономические и социальные, каждая из которых может привести к социальной мобилизации и протестам.

В анализе заострено внимание на Франции по одной важной причине - сложность ситуации более всего заметна в этой стране. Но это не значит, что другие европейские страны находятся в полной безопасности. При появлении необходимых и достаточных условий с аналогичными проблемами могут столкнуться и другие страны, в частности, Германия и Нидерланды.

Сохранение конфликтной динамики в мире и милитаризация стран

В последние несколько лет стали мы стали свидетелями эскалаций в различных регионах. Восточная Европа и Ближний Восток - лишь два региона где проблемы с сохранением мира являются очевидными. В последний месяц стало заметно, что конфликт может вспыхнуть и в Латинской Америке. Все это указывает на то, что возникновение конфликтных ситуаций не является случайными событиями и существуют причины, обосновывающие такое развитие событий.

В целом, можно отметить, что в большом количестве регионов имеет немалое количество проблем, решения которых перекладывалось на плечи будущих поколений. Также многие страны и участники конфликтных ситуаций превратились в участников прокси-войн в ассиметричных конфликтах, которые являются весьма сложными по своей природе. Возрастающее количество военных конфликтов, косвенными участниками которых являются западные страны, создаст сложности с поддержкой дружественных им сторон, что в свою очередь станет проблемой для их внутренней обороноспособности. Учитывая вышеизложенное, весьма логично будет предположить, что западные страны задумаются о наращивании своего военного потенциала и увеличат ассигнования на оборонные нужды.

Такая необходимость стоит и перед США и перед странами ЕС. Вашингтону необходимо наращивать объем производимой военной продукции в силу того, что американское вооружение и поддержка является важным фактором в ряде противоборств, включая конфликты в Украине, Ближнем Востоке и столкновении интересов в Азии. С точки зрения ЕС такая необходимость продиктована слабыми военными возможностями европейских стран и их опасениями по поводу возможных в будущем столкновений.

Также ослаблению конфликтной динамике в мире не способствует то, что западные страны всеми силами пытаются привить то, что они называют "либерально-демократическими нормами" другим странам.

Как было описано ранее, в связи с такой моделью внешней политики, западные страны становятся втянутыми в череду конфликтов и их участие в войнах становится бесконечным. И это подталкивает нас к еще одной проблеме, которую необходимо будет держать в поле зрения в наступающем году.

Треугольник США-Китай-Тайвань

Эта проблема является одним из самых сложных вызовов, которые стоят перед Вашингтоном и Пекином. И во многих смыслах эта проблема является очень важной для всей планеты. К США и Китаю можно относиться по разному, но нельзя не признавать, что эти две страны являются важными политическими и экономическими центрами. И сложности в их отношениях являются угрозой для всей планеты.

Несколько ключевых проблем обуславливают сложности в отношениях между Вашингтоном и Пекином. В первую очередь, различие взглядов по вопросу Тайваня. Китай пытается вернуть себе контроль над Тайванем, в то время как США пытаются не дать этому случится. В основе позиции США лежит стремление сдержать Китай от распространения своего влияния в тихоокеанском регионе. И большой вопрос как поведет себя Вашингтон, если остро встанет вопрос о необходимости военного вмешательства. С точки зрения США "сдать" Тайвань будет равносильно политическому и дипломатическому самоубийству, так как это поставит под угрозу архитектуру союзнических отношений США с региональными странами. В гипотетическом сценарии, если США откажутся от поддержки Тайваня, то у других союзников Вашингтона в регионе возникнет вопрос о том, станут ли США поддерживать их в случае конфронтации с Китаем. Это приведет к тому, что некоторые из этих стран могут сблизиться с Китаем, что увеличит влияние Поднебесной и вытолкнет США из региона.

С другой стороны, не совсем понятно как будет развиваться Китай в будущем. Некоторые прогнозы указывают на значительное снижение населения азиатского гиганта в ближайшие годы и десятилетия, что отрицательно скажется на его экономическом потенциале. В такой ситуации некоторые аналитики считают, что Китай может стать более смелым, так как в противном случае оптимальный момент для решительных действий будет упущен.

С другой стороны, США и Китай связаны торговыми отношениями и нужны друг другу. Таким образом, сегодня Вашингтон и Пекин находятся в очень хрупком равновесии, которое может нарушить одно неверное решение.

Весьма вероятно, что в 2024 году отношения между этими двумя странами будут развиваться в формате "холодного мира". Обе страны могут потерять намного больше от конфликта, чем приобрести. Как США, так и Китай, похоже, более склонны к ограничению потенциальных потерь, нежели к максимизации потенциального выигрыша в своих отношениях.

Дилеммы центральных банков - действительно ли оживает экономика?

Одним из трендов, за которым будет интересно наблюдать в 2024 году, является поведение центральных банков больших стран. Эти институты продолжают иметь дело с серьезной проблемой - инфляцией. Но в этом контексте эти организации имеют дело с дилеммой.

Тенденции уходящего года показывают, что многие ЦБ переходят к политике снижения процентных ставок для стимулирования экономики и оживления спроса. Такой подход может дать импульс для развития экономики, но при определенных рисках. Если момент для понижения процентных ставок выбран неверно, то инфляция возобновится, что приведет к рецессии.

Это особенно важная проблема, если рассматривать ее в контексте решений, которые примут ЦБ крупных стран, так как эти страны являются законодателями тенденций мировой экономики. В каком-то смысле, состояние мировой экономики и вероятность возникновения потенциального финансового кризиса завязана на этом решении.

Наличие этой дилеммы указывает на проблемы в глобальной экономике, а также на отсутствие определенности. Вероятно, что в крупных странах, где ожидаются выборы, действующие политические силы будут лоббировать меры по оживлению экономики, так как это повышение экономической активности станет аргументом во время предвыборной кампании.

Помимо решений ведущих центральных банков, для экономики остается угрозой широкий спектр вопросов, таких как замедление экономического роста в Китае, выборы в США, геополитическая нестабильность в нескольких регионах и прочие.

В ситуации с настолько большим количеством переменных сложно делать какие-либо прогнозы, однако, с уверенностью можно сказать, что экономические транфсормации сохранят свою важность и актуальность 2024 года.

В заключении, можно предположить, что 2024 год будет весьма интересным годом для мира. Конечно, произойдет не мало негативных событий, но это не должно являться сюрпризом для кого-либо. На формирование глобальных трендов современности влияет неопределенность, антагонизм стран по отношению друг к другу, а также столкновение культур в ряде стран. Формирование этих трендов, в ряде случаев, уже заметно и имеющиеся индикаторы позволяют говорить о том, что такие тенденции продолжатся. Вышеуказанные тенденции особенно повлияют на трансформации в Европе, и можно говорить о вероятности того, что старый континент станет наиболее изменившимся регионом к концу 2024 года. Однако, стоит отметить, что это лишь часть трендов, возникновение и развитие которых можно предвосхитить.