Израиль использует небольшие беспилотники для разведки подземных туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно задействует маневренные беспилотники для исследования туннелей, предположительно используемых боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, израильские военнослужащие изначально испробовали различные методы исследования туннелей в секторе Газа: роботов, роботов-собак и живых собак. Однако они быстро пришли к выводу, что беспилотники - это самый дешевый и эффективный вариант разведки подземных лабиринтов.

Сейчас военные применяют небольшие беспилотники компании XTEND, офисы которой расположены в США и Израиле. Аппараты оснащены специальными камерами, которые в режиме онлайн создают цифровую трехмерную модель местности. Благодаря этой технологии они могут легче пролетать по помещениям и в туннелях под землей. Газета отмечает, что некоторые беспилотные летательные аппараты широко задействованы не только для разведки, но и для нанесения точечных ударов, поскольку могут нести небольшое количество взрывчатки.

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