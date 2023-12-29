В Польше ищут неопознанный объект, прилетевший со стороны Украины

Поиски неопознанного летающего объекта, нарушившего утром польское воздушное пространство, ведутся в восточных районах Польши неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, объект, который летел "с огромной скоростью на запад", наблюдали жители городка Пшеводув в Люблинском воеводстве. Поиски объекта на земле уже начаты, для чего "мобилизованы значительные силы".

Однако данные о том, что объект упал на землю и взорвался, отсутствуют. "Возможно, что произошло лишь одномоментное нарушение нашего воздушного пространства, и этот неопознанный объект вернулся на Украину", - говорится в сообщении.

Ранее информацию об инциденте подтвердило в сети Х (ранее Twitter) оперативное командование Вооруженных сил Польши.

15 ноября 2022 года в районе Пшеводува взорвалась ракета украинской системы ПВО, сбившаяся с курса. В результате взрыва погибли два местных жителя.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!