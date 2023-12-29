В США призвали судоходные компании продолжить работу в Красном море

Пентагон убеждает судоходные компании, что маршруты, пролегающие через Красное море и Суэцкий канал, все еще безопасны, несмотря на атаки хуситов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и экспертов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пентагон практически ежедневно взаимодействует с представителями отрасли, чтобы оценить их потребности и заверить, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом [через Красное море и Суэцкий канал]", - указал представитель Министерства обороны Брайон Макгарри, отвечающий за Ближний Восток и Африку.

Однако, как пишет Bloomberg, большинство компаний не хотят рисковать и стремятся перестроить свои маршруты. Согласно данным, которые приводит агентство, около половины контейнеровозов, которые регулярно проходили через Красное море и Суэцкий канал, теперь избегают этих путей.

"Потребуется некоторое время, чтобы грузоотправители смогли оценить ситуацию с безопасностью", - отметил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан. "Если окажется, что США и коалиция смогут обеспечить безопасный проход, тогда, я думаю, они вернутся. Но сейчас они не могут быть в этом уверены", - сказал эксперт. Он добавил, что если США начнут обстреливать лагеря хуситов, "это, вероятно, увеличит риск, а не уменьшит" его.

Как указал аналитик Джин Моран, судоходные компании хотели бы, чтобы "возглавляемая американцами коалиция" по борьбе с угрозой со стороны хуситов "делала больше". "Этот метод, видимо, не устраняет причину возникновения угрозы. <...> Мы действуем слишком осторожно, в то время как обстоятельства требуют более решительных действий", - добавил он.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" территории. Кроме того, хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа. В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

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