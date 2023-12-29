Турция заявила о рекордной доле в мировой торговле в 2023 году

Доля Турции во всемирной торговле в уходящем году превысила 1%, ее объем составил за девять месяцев $253,3 млрд. Об этом сообщил министр торговли республики Омер Болат, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно последним данным, оглашенным Всемирной торговой организацией, за девять месяцев 2023 года наш экспорт вырос до $253,3 млрд. На Турцию за указанный период пришлось 1,06% мировой торговли (общий объем $23,9 трлн - прим. ТАСС), тем самым обновлен рекорд. По итогам 2022 года доля нашей страны в мировом экспорте составляла 1,02%", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

Совокупный экспорт Турции в 2022 году составил $254 млрд.

Власти Турции ранее отмечали, что экспорт страны по итогам текущего года ожидается на уровне $265 млрд. Из них порядка $56 млрд составят экспортные операции с Россией. К 2028 году Турция намерена увеличить экспорт до $400 млрд, сообщал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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