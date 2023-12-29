В Пентагоне пожаловались на исчерпание средств на нужды армии после Украины

США уже исчерпали запас ранее выделенных Конгрессом денег для пополнения американских арсеналов, опустевших из-за масштабной военной помощи Украине. На это пожаловался представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн, сообщает The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь, когда имеющийся остаток [средств] не соответствует масштабу наших заявок [на восполнение запасов], мы будем более тщательно оценивать дальнейшие последствия, чтобы обеспечить соответствие решений более широким стратегическим целям. Без дополнительного финансирования армия столкнется с дефицитом пополнения военных запасов, что в свою очередь повлияет на нашу боеготовность", - заключил высокопоставленный американский военный.

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