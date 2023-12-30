Когда население Земли достигнет 8 миллиардов человек?

Население Земли выросло на 75 миллионов человек за 2023 год и достигнет отметки восемь миллиардов к 1 января 2024 года. Об этом сообщает издание Associated Press (AP) со ссылкой на Бюро переписи населения США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е годы могут стать самым медленным десятилетием роста в истории США, при этом темпы роста составят менее 4 процентов за десятилетний период с 2020 по 2030 год", - приводит издание слова демографа из Брукингского института Уильяма Фрейя.

Отмечается, что это ниже самого низкого из показателей роста населения, пришедшегося на период после Великой депрессии в 1930-е годы, когда темпы роста составляли 7,3 процента. Однако демографы ожидают медленного роста показателей из-за окончательного выхода из пандемии.

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