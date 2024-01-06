В Китае назвали причины нагнетания военной угрозы со стороны Тайваня

Министерство обороны КНР обвинило правительство Тайваня в умышленном раздувании военной угрозы со стороны Китая ради победы правящей партии на выборах, которые состоятся на острове 13 января. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отмечает, что грядущие президентские и парламентские выборы на Тайване будут определять отношения острова с Пекином, который за последние четыре года усилил военное давление.

Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Пекине, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что в напряженности виновато правительство Тайваня.

"Власти Демократической прогрессивной партии (ДПП) намеренно раздувают так называемую военную угрозу с материка и преувеличивают напряженность", - заявил У, подразумевая правящую партию Тайваня, которую Пекин называет сепаратистами.

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