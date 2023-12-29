В КНР назначили нового министра обороны

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, постоянно действующий орган парламента) проголосовал за назначение Дун Цзюня на должность министра обороны. Об этом сообщило агентство Xinhua, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Седьмое заседание ПК ВСНП 14-го созыва завершилось во второй половине дня 29 декабря в Доме народных собраний в Пекине. После голосования собрание приняло решение <...> назначить Дун Цзюня министром обороны", - говорится в сообщении.

Дун Цзюнь занимал должность главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 2021 года, до этого с 2017 года был заместителем командующего Южным театром боевого командования НОАК.

24 октября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (постоянно действующий орган парламента) принял решение снять с должности министра обороны Китая Ли Шанфу. Генерал к этому моменту отсутствовал в публичном поле уже почти два месяца: последний раз министр обороны КНР был замечен на публике 29 августа, когда выступал на 3-м Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине.

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