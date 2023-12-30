Румыния присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года. Об этом сообщает Adevarul со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что на уровне ЕС была согласована дата о присоединении для воздушного и морского транспорта - 31 марта 2024 года, а для сухопутных границ перспективой является 2025 год.

Подчеркивается, что данное решение было принято на уровне Совета Евросоюза после нескольких недель переговоров между представителями заинтересованных стран - Румынии, Болгарии и Австрии.

Издание утверждает, что достигнутые соглашения буду подтверждены спустя два дня голосованием в Комитете постоянных представителей в ЕС.

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