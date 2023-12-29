https://news.day.az/world/1626012.html Кадры давки в магазинах пиротехники в Германии - ВИДЕО
Кадры давки в магазинах пиротехники в Германии - ВИДЕО
В Сети появились кадры давки в магазинах пиротехники в Германии, где стартовал трехдневный период продаж.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно, что магазины переполнены покупателями. Люди шумят, толкаются и вырывают друг у друга желанные фейерверки.
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