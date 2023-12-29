В Сети появились кадры давки в магазинах пиротехники в Германии, где стартовал трехдневный период продаж.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, что магазины переполнены покупателями. Люди шумят, толкаются и вырывают друг у друга желанные фейерверки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!