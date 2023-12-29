В России обвинили Запад во вмешательстве в дела Сербии

В отношении Сербии наблюдаются элементы вмешательства во внутренние дела со стороны Запада, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в Москве верят в способность сербов преодолеть подобный натиск.

"Очень важно, что вот как раз у Сербии, у сербского народа этот иммунитет есть. Это большое испытание, это большой путь противодействия тому натиску, с которым Сербия сейчас со стороны Запада пытается справиться, но я в них верю. <...> Я уверена, что, какой бы сценарий ни был уготовлен Западом, сербскому народу есть что ответить", - отметила Захарова.

Она добавила, что сербская сторона помнит историю своего государства, в том числе события 20 века. Захарова подчеркнула, что иммунитет сербов не получится "сломать".

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