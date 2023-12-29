В Германии грузовик въехал в группу пешеходов

Пешеход погиб, еще трое пострадили в результате наезда грузовика на группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге ФРГ.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, происшествие случилось в центре Пассау. Водитель грузовика, как отметил представитель правоохранительных органов, наехал на четырех пешеходов. В результате инцидента погибла женщина, трое пострадали. Кроме того, пострадал сам водитель - его пришлось освобождать из поврежденного автомобиля. Он доставлен в больницу.

По данным газеты Die Welt, всего в результате наезда пострадали пять человек. В свою очередь радиостанция BR24 указывает, что речь может идти о несчастном случае. У водителя могли быть проблемы со здоровьем.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы. Задействованы вертолеты. Движение транспорта вблизи места происшествия частично перекрыто.

Причины инцидента не установлены. Однако пока нет никаких указаний на то, что наезд мог быть совершен намеренно.

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