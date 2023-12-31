В НАТО рассказали о количестве боевых вылетов для перехвата самолетов РФ за год

Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз задействовались в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом организация сообщила в своем коммюнике.

"Истребители НАТО круглосуточно находятся на дежурстве, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Воздушная полиция - это важное средство, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших союзников", - приводятся в документе слова исполняющего обязанности официального представителя Североатлантического альянса Дилана Уайта.

При этом отмечается, что "подавляющее большинство воздушных противостояний между самолетами НАТО и России было безопасным и профессиональным". "Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными", - констатирует альянс.

По данным брюссельской штаб-квартиры НАТО, "большинство перехватов происходило над Балтийским морем".

В Брюсселе указывают на то, что "вдоль восточного фланга НАТО российские военные самолеты неоднократно не передавали код транспондера, указывающий их положение и высоту, не представляли план полета и не общались с авиадиспетчерами".

В НАТО напомнили, что альянс располагает постоянными миссиями по воздушному патрулированию, в рамках которых требуется, чтобы истребители союзников поднимались в воздух "при появлении признаков того, что российские военные самолеты непредсказуемым образом приближаются к их воздушному пространству".

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