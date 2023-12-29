Президент Аргентины отклонил приглашение в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС о том, что его страна не присоединится к группе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TN.

По данным его источника, в направленном письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в БРИКС, куда Аргентина была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.

Как пишет интернет-портал Infobae, Милей направил официальные письма председателю КНР Си Цзиньпину, президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

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