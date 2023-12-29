Оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной оппозиции перекрыли улицу в центре Белграда в Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, около трех десятков человек собрались у министерства государственного управления и местного самоуправления, требуя раскрыть списки избирателей. Потом они прошлись по улице Кнеза Милоша, где перекрыли движение.

Отмечается, что правоохранительные органы не препятствовали протестующим, а сотрудники полиции разворачивали движение автомобилей.

Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования. 25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки "майданизацией". На 29 декабря активисты анонсировали 24-часовой митинг с перекрытием главных городских трасс.

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