https://news.day.az/world/1626102.html Почти вся Нижняя Саксония ушла под воду
Почти вся Нижняя Саксония ушла под воду
Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой. Об этом она заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Почти вся федеральная земля Нижняя Саксония под водой", - сказала она.
Она раскритиковала также местных жителей, ворующих мешки с песком, используемых для укрепления дамбы.
"Если дамба не укреплена, нет необходимости класть перед домом мешок с песком", - отметила она.
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