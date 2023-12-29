Почти вся Нижняя Саксония ушла под воду

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс заявила, что почти вся федеральная земля находится под водой. Об этом она заявила в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Почти вся федеральная земля Нижняя Саксония под водой", - сказала она.

Она раскритиковала также местных жителей, ворующих мешки с песком, используемых для укрепления дамбы.

"Если дамба не укреплена, нет необходимости класть перед домом мешок с песком", - отметила она.

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