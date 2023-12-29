Суд отклонил просьбу проармянского сенатора Менендеса

Федеральный судья Нью-Йорка, который будет председательствовать на суде по делу о взяточничестве проармянского сенатора Боба Менендеса, отклонил просьбу защиты отложить судебное заседание с мая на июль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на американский канал NBC News.

Постановление судьи Сидни Штайна оставляет в силе дату судебного заседания 5 мая для демократа из Нью-Джерси, который предстанет перед судом вместе со своей женой и тремя бизнесменами.

Обвиняемые не признали себя виновными в участии в сговоре, в результате которого сенатор и его жена-армянка обогатились наличными, золотыми слитками и роскошным автомобилем. Менендес также обвиняется в том, что действовал в качестве иностранного агента египетского правительства.

Адвокаты Менендеса ранее в этом месяце заявили, что им необходимо дополнительное время для подготовки к судебному процессу, в частности, потому, что им было предоставлено более 6,7 миллиона документов, которые они должны изучить, и потому, что сложность дела требует разрешения вопросов права, на решение которых может потребоваться больше времени.

Прокуроры выступили против этого, сославшись на то, что еще осенью, когда была назначена дата судебного разбирательства, они предупредили адвокатов защиты о том, что доказательства, которые им предоставят, будут очень объемными, и с тех пор ничего не изменилось.

В своем постановлении судья Штайн согласился с прокурорами, заявив, что доказательства, переданные адвокатам защиты, соответствовали тому объему материалов, который, по прогнозам правительства, должен был быть задействован в процессе.

После выдвинутых в сентябре обвинений Менендес отказался от должности председателя Комитета Сената по международным отношениям. Но воспротивился призывам покинуть свой пост в Сенате США.

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