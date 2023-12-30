База США в Сирии подверглась ракетной атаке

Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщил новостной портал Shafaq News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, огонь по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт из реактивных систем залпового огня. В момент атаки на территории базы произошло несколько взрывов.

Ранее было совершено нападение на военный аэродром в Харраб-эль-Джейре, которым пользуются американские силы, размещенные на базах в Сирии. По нему было выпущено несколько ракет. Этот аэродром подвергся обстрелу через несколько часов после того, как там приземлились военно-транспортные самолеты ВВС США, доставившие материально-техническое оборудование и оружие для американских военнослужащих.

В Ираке, как сообщили источники в курдских силовых структурах, шиитские бойцы атаковали в четверг с помощью дрона-камикадзе военную базу США, расположенную на территории международного аэропорта города Эрбиль (425 км от Багдада). О последствиях этого нападения сведений не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, размещенном в Telegram-канале, предупредили США, что "увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

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