В Испании местные жители в шуточной битве разбили более десяти тысяч яиц

Жители Испании в традиционной яично-мучной битве разбили двенадцать тысяч яиц. Об этом сообщает газета La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо яиц, в ходе битвы было разбросано более 2,5 тонны муки. Традиционная "битва" проходит ежегодно в День святых младенцев - участники "побоища" делятся на "военную хунту" и "оппозицию" и забрасывают друг друга яйцами и мукой.

По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все использованные как снаряды яйца были просрочены.

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