В Аргентине объяснили идеологией отказ от вступления в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей накануне уведомил лидеров стран БРИКС, что страна не присоединится к объединению. Объясняя это решение, глава МИД Диана Мондино назвала его отчасти идеологическим.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает La Nacion.

"Это идеологическое и практическое решение, но последнее все же больше", - сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что у страны уже есть торговые соглашения со всеми членами БРИКС, отметив при этом, что Аргентине в настоящее время лучше сосредоточиться на собственных экономических проблемах, а не на членстве в разных объединениях.

Вместе с этим она напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с "либеральными демократиями", в числе которых она упомянула США, Израиль, ЕС и Канаду.

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