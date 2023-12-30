Американцы назвали уходящий год плохим для страны

Две трети опрошенных американцев назвали уходящий 2023 год плохим для США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, это следует из опроса, проведенного компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News.

Согласно результатам опроса, 66 процентов респондентов оценивают 2023 год как плохой для США. По сравнению с аналогичным результатом за прошлый год, показатель уменьшился на один процент. Порядка 24 процентов опрошенных назвал уходящий год хорошим.

При этом около 53 процентов опрошенных полагают, что уходящий год стал неудачным для них и их семей. Позитивным 2023 год посчитали 39 процентов американцев.

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