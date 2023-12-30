МИД России обещает Западу симметричный ответ на антироссийские действия

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление было сделано во время интервью российским СМИ.

По словам Биричевского, объем западных средств, которых это может коснуться, существенный.

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