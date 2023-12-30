https://news.day.az/world/1626183.html МИД России обещает Западу симметричный ответ на антироссийские действия
МИД России обещает Западу симметричный ответ на антироссийские действия
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует активы РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявление было сделано во время интервью российским СМИ.
По словам Биричевского, объем западных средств, которых это может коснуться, существенный.
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