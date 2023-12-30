Катар сообщил Израилю о желании ХАМАС возобновить переговоры по заложникам

Представители Катара, который является посредником в переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщили свои израильским коллегам, что палестинская группировка "в принципе согласна" возобновить переговоры по заложникам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такую информацию предоставили источники израильскому изданию Walla.

"Катарские посредники передали Израилю сообщение, согласно которому ХАМАС "в принципе согласен" вернуться за стол переговоров, чтобы попытаться достичь соглашения об освобождении около 40 заложников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Израиле очень внимательно относятся к посланию Катара и подчеркивают, что в ближайшее время станет ясно, "насколько на самом деле серьезен ХАМАС".

По словам источников издания, переговоры в последние дни были "заморожены".

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