В сектор Газа въехали десятки грузовиков с гумпомощью

Через КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" в сектор Газа въехал 81 грузовик с гумпомощью, чего "ужасающе недостаточно", заявили в Управлении Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Times of Israel.

"Это невозможная ситуация для людей в секторе Газа. Бои должны прекратиться", - говорится в заявлении УКГВ.

При этом, по словам журналистов, израильская сторона отмечает, что успевает осматривать сотни грузовиков в день перед их въездом в анклав, но больше не получается из-за того, что именно сотрудники ООН не успевают выполнять задачи на своих участках работы. А те, в свою очередь, по информации издания, возлагают ответственность на Армию обороны Израиля в связи с ее воздушной и наземной операциями в секторе.

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