Трамп считает, что он сможет участвовать в выборах в Мэне и Колорадо

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Верховный суд США отменит решения штатов Мэн и Колорадо об отстранении его от местных праймериз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

"Трамп в частном порядке сказал некоторым людям, что, по его мнению, Верховный суд подавляющим большинством голосов вынесет решение против решений в Колорадо и Мэне, по словам человека, знакомого с тем, что он сказал", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что при этом Трамп раскритиковал Верховный суд, в который он назначил трех судей-консерваторов, создав подавляющее большинство.

По данным газеты, советники Трампа готовятся уже во вторник опротестовать решения в Колорадо и Мэне.

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