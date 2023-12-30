В Британии предрекли США «отвратительные» выборы 2024 года

Американские выборы в 2024 году могут стать "самыми отвратительными в истории США", поскольку экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, в следующем представит политические обвинения в свой адрес как политическое преследование со стороны "преступной семьи" президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет британская газета Financial Times.

"Его (Трампа - прим. ред.) кампания против Джо Байдена превратится в самые отвратительные резидентские выборы в истории США", - пишет издание.

Как подчеркивает газета, президентская гонка будет напряженной, и Трамп "будет осужден в уголовном порядке по крайней мере в одном из своих четырех судебных процессов".

При этом, несмотря на "заметное старение" Байден, возможно, победит, так как "большинство отвергнет Трампа, нежели поддержит второй срок Байдена".

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