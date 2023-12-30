МИД РФ предупреждает Армению о "вредных и неуместных" дискуссиях

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал вредными и неуместными любые дискуссии о присутствии российской военной базы в Армении, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он обратил внимание, что договор о размещении базы был заключен 16 марта 1995 года. Как отметил дипломат, данное соглашение опирается на национальные интересы России и Армении. Согласно статье 26 этого договора, срок пребывания российских военнослужащих в этой стране - 49 лет, по истечении которого соглашение автоматически продлевается еще на пять лет, указал он.

Галузин также подчеркнул, что российские солдаты и офицеры продолжают эффективно обеспечивать мир и безопасность не только Армении, но и стабильность на всем Южном Кавказе.

"Любые дискуссии насчет нашего военного присутствия в республике считаем вредными и неуместными", - добавил он.

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