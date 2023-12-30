У Литвы нет денег на содержание немецких войск у границы с РФ

У Литвы нет достаточного количества денежных средств на содержание подразделений бригады немецкой армии. Об этом пишет немецкая газета Spiegel со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Литва уже давно настаивает на размещении в стране немецкой боевой бригады. Однако сейчас, по информации Spiegel, этот проект представляет для правительства Вильнюса значительные трудности. Все дело в деньгах", - говорится в сообщении издания.

Издание, ссылаясь на конфиденциальную переписку посольства Германии, сообщает, что финансирование соответствующей военной инфраструктуры на ближайшие два года, "по-видимому, уже представляет для Литвы серьезную финансовую проблему".

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