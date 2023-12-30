Россия продлила запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России продлевается до 30 июня 2024 года. Правительство страны приняло решения для того, чтобы поддержать стабильность на внутреннем рынке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мера не будет распространяться на поставки в государства - члены ЕАЭС, а также Абхазию и Южную Осетию. Также это касается поставок за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Помимо этого, власти утвердили квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых регионов в 2024 году. С 1 января 2024 года квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 миллиона тонн, подсолнечного масла - 106,5 тысячи тонн, подсолнечного шрота - 140,9 тысячи тонн. Меры будут действовать до 31 декабря 2024 года.

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