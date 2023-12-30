В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на востоке Турции.

Об этом распространило Турецкое агентство по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.

Землетрясение произошло в провинции Элязыг.

Эпицентр находился на глубине 9,36 километра.

Ущерба в результате стихийного бедствия не зафиксировано.