https://news.day.az/world/1626385.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на востоке Турции.
Об этом распространило Турецкое агентство по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), передает Day.Az.
Землетрясение произошло в провинции Элязыг.
Эпицентр находился на глубине 9,36 километра.
Ущерба в результате стихийного бедствия не зафиксировано.
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