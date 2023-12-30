В Польше завершили поиски обломков ракеты

Польские военнослужащие завершили осмотр района, где накануне была замечена ракета, залетевшая в воздушное пространство со стороны Украины, и не обнаружили ничего, что представляло бы угрозу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

"В 15:00 (18:00 Баку) была завершена проверка обозначенного района, в которой было задействовано около 500 военнослужащих. Результат поиска отрицательный. Не было обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. В нем также указано, что пока военное ведомство не планирует проводить дальнейшие действия по проверке местности.

Накануне оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом. Поиски его обломков не дали результатов. Позже польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета.

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